ज्योति चौधरी रेप-मर्डर केस: बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे दोषी, राष्ट्रपति ने तीन साल पहले खारिज की थी दया याचिका

नई दिल्ली। ज्योति चौधरी बलात्कार और हत्या मामले में दोनों दोषियों पुरुषोत्तम बोराटे और प्रदीप कोकड़े ने शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का रूख किया। राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज करने पर दोनों ने कोर्ट में इसे लेकर चुनौती दी है। दोनों दोषियों को 24 जून को फांसी होनी है।

यह भी पढ़ें-डॉक्टर्स के सामने ढीले पड़े ममता के तेवर, घायलों से मिलने जाएंगी अस्पताल

Two convicts in 2007 jyoti Chaudhary rape and murder case has moved the Bombay High Court challenging the rejection of their mercy petition by the president . The execution of the two convicts is scheduled for June 24. pic.twitter.com/uPfWK4abrj