हड़ताल खत्म कर काम पर लौटे AIIMS के डॉक्टर, ममता सरकार को अल्टीमेटम

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित नील रत्न सरकार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल को समर्थन मिल रहा है। राजधानी दिल्ली के 18 हॉस्पिटल्स ने भी आज यानी शनिवार को काम बंदकर हड़ताल पर रहने का ऐलान किया है। इन 18 में दिल्ली के 14 बड़े अस्पताल शामिल हैं। इस बीच दिल्ली AIIMS के रेजिडेंट अपने काम पर वापस लौट आएं हैं।

17 जून को देशव्यापी हड़ताल

वहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश के 19 राज्यों में 17 जून को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। एसोसिएशन ने सरकार को पत्र लिख केंद्रीय अस्पताल सुरक्षा कानून बनाकर पूरे देश में लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि अगर मांगे पूरी नहीं की जातीं तो सोमवार को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी।

Amrinder Singh Malhi, President, RDA (Resident Doctors' Association), AIIMS: All resident doctors are back to work but we will continue with symbolic protest by wearing black badges, bandages&helmets. If condition worsens we will go on indefinite strike from June 17.