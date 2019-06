नवजोत सिंह सिद्धू को राहुल और प्रियंका की हिदायत, अनावश्यक बयानबाजी से पार्टी का नुकसान

नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चली आ रही तनातनी में आखिरकार कांग्रेस नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने सिद्धू को उनके बयान और प्रतिक्रियाओं को लेकर सलाह दी है। आपको बता दें कि सिद्धू ने सोमवार को राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा था। इस दौरान राहुल और प्रियंका ने सिद्धू को बड़ी सलाह दी है। तभी से माना जा रहा है कि पूर्व क्रिकेटर कोई नई जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।

Met the congress President, handed him my letter, appraised him of the situation ! pic.twitter.com/ZcLW0rr8r3