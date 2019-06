जम्मू-कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को ​किया ढेर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। यहां सोमवार देर रात हुई गोलीबारी में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकी स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस जानकारी के अनुसार मारे गए आतंकी कुलगम निवासी शायर अहम भट और शोपियां निवासी शाकिर अहमद वगाय थे। दोनों आतंकी अंसार गजवा तुल हिंद से ताल्लुक रखते थे। पुलिस लंबे समय से दोनों की तलाश में जुटी थी।

#UPDATE: Two terrorists have been neutralised in the exchange of fire between terrorists and security forces in Awneera area of Shopian district. Search operation is underway. More details awaited. https://t.co/HW95zcdqRW