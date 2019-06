नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने त्रिपुरा के अगरतला में कहा कि राष्ट्रवाद भाजपा के DNA में है, यह भाजपा की पहचान है। चुनाव हो रहे हैं या नहीं, भाजपा का मतलब राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का मतलब भाजपा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा इस देश का वर्तमान है, भविष्य में भी मोदी की भाजपा होगी। उन्होंने कहा कि 2022 में, हम एक नया भारत बनाएंगे, जहां कोई बेघर नहीं होगा, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। 2047 में स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष पर, भारत एक '' विश्वगुरु '' के रूप में खड़ा होगा।

Ram Madhav , BJP in Tripura: If there's any party which has been in power for longest duration, it's Congress - from 1950 to 1977. I assure you that Modi ji is going to break that record...There will be BJP in power till the time we enter 100th yr of independence in 2047. (07.06) pic.twitter.com/deWi8s8FjB