शारदा घोटाला: सीबीआई के सामने पेश हुए कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार

नई दिल्ली। कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार शारदा चिटफंड घोटाले से जुड़े मामले के संबंध में आखिरकार शुक्रवार को सीबीआई के सामने पेश हुए। हाल फिलहाल में उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) द्वारा कई बार तलब किया गया था, लेकिन वह अवकाश पर होने की बात कह कर पेश होने से मुकर जाते थे। राज्य पुलिस विभाग के विशेष जांच दल (एसआईटी) का नेतृत्व कर चुके राजीव कुमार सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित केंद्रीय एजेंसी के कोलकाता कार्यालय में सुबह लगभग 10.30 बजे पहुंचे। कुमार ने शुरुआत में इस करोड़ो रुपये के घोटाले की जांच की थी। फिलहाल वह पश्चिम बंगाल के सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर तैनात हैं।

ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा खत, नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से किया इनकार

Saradha chit fund case: Former Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar arrives at CBI office in Kolkata for questioning pic.twitter.com/9GN8ojM676