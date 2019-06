गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक, राज्य मंत्री किशन रेड्डी और NSA डोभाल पहुंचे

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद से ही अमित शाह एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा के मुद्दे को लेकर मंत्रालय के अफसरों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। अमित शाह ने गुरुवार को मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भाग लेने पहुंचे हैं।

Delhi: National Security Adviser (NSA), Ajit Doval and Minister of State for Home Affairs, G Kishan Reddy arrive at Ministry of Home Affairs. pic.twitter.com/OD3lF3dKmG

आपको बता दें कि बुधवार को ईद की छुट्टी होने के बावजूद अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बैठकें की थी। जानकारी के अनुसार गुरुवार को भी अमित शाह की ओर से बुलाई गई बैठक सुरक्षा मामलों से जुड़ी बताई जा रही है। सूत्रों की मानें तो गृह मंत्री किशन रेड्डी और एनएसए डोभाल के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बातचीत कर रहे हैं। चर्चा तो यहां तक है हिक बैठक में पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात को लेकर भी मंथन चल रहा है।

High level meeting on internal security at the Home Ministry has concluded. Home Minister Amit Shah , NSA Ajit Doval and Home Secretary Rajeev Gauba were present at the meeting. https://t.co/xyn2zpHsZj