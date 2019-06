तेलंगाना: असदुद्दीन ओवैसी ने नेता प्रतिपक्ष के पद पर ठोका दावा, स्पीकर से करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन (AIMIM) के प्रमुख ने तेलंगाना मे नेता प्रतिपक्ष का पद दिए जाने की डिमांड की है। शनिवार को AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर से अनुरोध करेंगे कि हमारी पार्टी को विपक्ष के नेता का पद दिया जाए क्योंकि हम राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं। हमारे पास कांग्रेस से ज्यादा संख्या है। हमारी पार्टी स्पीकर से मुलाकात करेगी और हमें उम्मीद है कि वह सकारात्मक कार्रवाई करेगी।

