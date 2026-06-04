Karnataka New Congress President: कौन हैं बीके हरिप्रसाद? जिसने कर्नाटक में डीके शिवकुमार की ली जगह

बता दें कि बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। वह हिंदुत्व संगठनों और बीजेपी की नीतियों के मुखर आलोचक रहे हैं। हरिप्रसाद कांग्रेस आलाकमान के बेहद करीबी नेताओं में भी गिने जाते हैं। वह चार बार राज्य सभा सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। वे हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी भी हैं।