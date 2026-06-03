Karnataka New CM DK Shivakumar: हार नहीं मानने की जिद ने बनाया मुख्यमंत्री, जानिए डीके शिवकुमार की अनकही कहानी

Karnataka New CM DK Shivakumar: कर्नाटक में बुधवार को डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। डीके का एक छोटे से गांव से सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा है। बताया जाता है कि डीके शिवकुमार कभी हार मानने वालों में से नहीं है। बचपन में खेल से लेकर सत्ता के खेल तक डीके ने कभी हार नहीं मानी और यही वजह ने उन्हें सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया है।