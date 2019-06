केरल: वायनाड में बोले राहुल गांधी- देश में नफरत का जहर फैला रहे नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के वायनाड में है। राहुल गांधी शनिवार सुबह यहां प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक के लिए वायनाड कलेक्ट्रेट कार्यालय में सांसद सुविधा केंद्र में पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हम जहर से लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जहर का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि वह एक एक मजबूत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश को विभाजित करने के लिए नफरत के जहर का इस्तेमाल करते हैं।

Rahul Gandhi in Wayanad: At the national level we're fighting poison. Mr Narendra Modi uses poison, I'm using a strong word but Mr Narendra Modi uses poison of hatred to divide this country. He uses anger & hatred to divide the people of this country. He uses lies to win election pic.twitter.com/I7R1qrblJl