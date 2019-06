नई दिल्ली। भीषण गर्मी से झुलस रही राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारतीयों को अगले एक हफ्ते तक राहत रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से दिल्ली में आंधी और हल्की फुल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। ऐसे में तापमान में आई गिरावट की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है।

IMD, Mumbai: #CycloneVayu to have an impact on the movement on the South West Monsoon, may take another seven days to reach Mumbai.