कश्मीर: सोपोर में सुरक्षाबलों ने मार गिराया खूंखार आतंकी, स्कूल और इंटरनेट सेवाएं बंद

नई दिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर के सोपोर में सुरक्षाबलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। यहां बुधवार को हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इलाके में आंतकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने सोपोर के वदूरा पईन गांव में मंगलवार दोपहर घेराव कर तलाशी अभियान शुरू किया था।

J&K Police on Sopore Encounter: One terrorist was killed and the body was retrieved from the site of encounter. The identity and affiliation of the killed terrorist is being ascertained. Incriminating material including arms & ammunition was recovered from the site of encounter. https://t.co/7d1EFyHxFW