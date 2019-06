मोंटी चड्ढा IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार, फ्लैट बायर्स से 100 करोड़ के फ्रॉड का आरोप

नई दिल्ली। विदेश भागने का प्रयास कर रहे कारोबारी मनप्रीत सिंह चड्ढा उर्फ मोंटी चड्ढा को दिल्ली पुलिस ने बुधवार रात को IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। मोंटी चड्ढा पर फ्लैट बॉयर्स के साथ फ्रॉड करने का आरोप है। आपको बता दें कि मोंटी चड्ढा पेशे से बिल्डर है और फ्लैट बनाकर बेचता है।

Delhi: Manpreet Singh Chadha, son of late liquor baron Ponty Chadha & director of Uppal-Chadha Hi-tech Developers Private Limited, arrested in a cheating case by Economic Offences Wing of Delhi police from IGI Aiport when he was leaving for Phuket, last night