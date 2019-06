गुजरातः वडोदरा के होटल में बड़ा हादसा, सीवेज टैंक सफाई के दौरान 7 की मौत

नई दिल्ली। गुजरात के वडोदरा में एक होटल के सीवेज टैंक की सफाई के दौरान 7 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें चार सफाई कर्मी शामिल हैं। सभी की मौत टैंक के अंदर दम घुटने से हुई। इस घटना से हड़कंप मच गया है। फिलहाल, पूरे मामले की छानबीन की जा रही है।

Gujarat: Seven people including four sanitation workers cleaning a hotel's septic tank have died, allegedly of suffocation, in Fartikui village in Vadodara . Details awaited. pic.twitter.com/KjXvZsBC8n