कपिल शर्मा को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच का समन, धोखाधड़ी मामले में बयान होंगे दर्ज

नई दिल्ली। कॉमेडियन कपिल शर्मा को कार डिजाइनर दिलीप छाबडिय़ा के कथित धोखाधड़ी और जालसाजी मामले के संबंध में उनके बयान के लिए मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने बुलाया है। मुंबई पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कपिल शर्मा ने कार डिजाइनर दिलीप छाबडिय़ा के खिलाफ कथित रूप से धोखाधड़ी करने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। अब उन्हें गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है।

