नई दिल्ली। कश्मीर में लगातार बढ़ती जा रही पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर राज्य पुलिस ने शनिवार को एक काउंसिलिंग सत्र का आयोजन किया। काउंसिलिंग सत्र में पुलिस ने सुरक्षाबलों पर पत्थर फेंकने जैसी घटनाओं में शामिल युवाओं को बुलाया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने आयोजन में शामिल युवाओं को पूरी सहायता का आश्वासन दिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उनकी स्टडी, टयूशन व स्पोर्ट गतिविधियों में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

Jammu & Kashmir: Police conducted a counselling session for youth involved in stone pelting on security forces in Anantnag. Police assured full support of the police in facilitating in their studies, tuition, sports activities as well as monetary assistance to the needy. pic.twitter.com/t9lzSfVPq6