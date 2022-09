किस्त नहीं चुकाने पर किसान की बेटी को कुचलने के मामले में हत्या का केस, अब सामने आया फाइनांस कंपनी के MD का ये जवाब

Jharkhand News: झारखंड के हजारीबाग जिले में निजी फाइनांस कंपनी के अधिकारी और रिकवरी एजेंटों ने समय पर किस्त नहीं चुकाने पर किसान की बेटी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। जिससे किसान की गर्भवती बेटी की मौत हो गई। इस मामले में अब चार लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है।

Murder Case Against 4 People of Mahindra Finance Company in Hagaribagh