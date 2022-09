ट्रैक्टर की किस्त नहीं चुकाने पर किसान की बेटी को कुचला, गाड़ी सीज करने आए रिकवरी एजेंटों की शर्मनाक करतूत

Jharkhand News: झारखंड के हजारीबाग जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक निजी फाइनांस कंपनी के अधिकारी और रिकवरी एजेंटों ने समय पर किस्त नहीं चुकाने पर किसान की बेटी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। जिससे किसान की गर्भवती बेटी की मौत हो गई।

Finance Company pulls tractor for not paying pending installment crushed woman while stopping