निर्भया गैंगरेप केसः तिहाड़ पहुंचा जल्लाद पवन, कल देगा चार पुतलों को फांसी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वर्ष 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड ( Nirbhaya Gang rape Case ) मामले में चारों दोषी लगातार फांसी से बचने के लिए कोई न कोई चाल चल रहे हैं। कभी कानून का तो कभी पागलपन का सहारा लेकर अपनी सजा से बचने में लगे हैं।

वहीं 20 मार्च को होने वाली फांसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।

निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए मेरठ ( Meeruth ) का पवन जल्लाद ( Pawan jallad ) तिहाड़ जेल ( Tihar Jail ) दिल्ली पहुंच गया है। आपको बात दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ( Patiala House Court ) ने 20 मार्च के लिए चौथा डेथ वारंट ( Death Warrant ) जारी किया है। इसके तहत चारों दोषियों को 20 मार्च को सुबह 5.30 बजे फांसी दी जानी है।

#Delhi Tihar Jail officials: Hangman Pawan has reached the Tihar jail for the 20th March hanging of the 2012 Delhi gangrape case convicts. Jail officials to conduct dummy execution tomorrow.