नई दिल्‍ली। देश के चर्चित निर्भया गैंगरेप और मर्डर (Nirbhaya Gang Rape Case ) केस में बड़ी खबर सामने आई है।

दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल अनिल बैजल ( Lieutenant Governor Anil Baijal ) ने भी निर्भया के दोषियों में से एक मुकेश की दया याचिका ( Mercy petition ) को खारिज कर दिया है। अब मुकेश की दया याचिका को गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा।

गृह मंत्रालय से याचिका को राष्‍ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( President Ram Nath Kovind ) ही मुकेश की दया याचिका पर अंतिम फैसला लेंगे।

आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) ने भी मुकेश की दया याचिका का ठुकरा दिया था।

2012 Delhi gang-rape case: Delhi Government has rejected the mercy plea of Mukesh, one of the convicts in the case. The mercy plea was then forwarded to Lieutenant Governor, who has now sent it to Union Ministry of Home Affairs.