Weather Update: दिल्ली-NCR में हल्की बारिश ने बढ़ाई ठंड, कोहरे से 12 ट्रेन लेट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज यानी गुरुवार सुबह हुई हल्की बारिश ने ठंड में इजाफा कर दिया। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में बारिश की वजह से सुबह को दिल्ली का यातायात प्रभावित रहा।

कई इलाकों में जाम की स्थिति भी देखने को मिली। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ( Western Uttar Pradesh )

के कई इलाकों में ओले और तेज बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उकेर दीं।

Weather change in Delhi; parts of the national capital receive light showers. Visuals from Krishi Bhawan. pic.twitter.com/TnnmJSWwup