असम में ONGC के 3 कर्मचारियों को हथियार बंद बदमाशों ने किया किडनैप, नागालैंड के पास जंगलों में मिली गाड़ी

नई दिल्ली। देश के पूर्वोत्तर राज्य असम ( Assam )से बड़ी खबर सामने आई है। शिवसागर जिले में ONGC के 3 तीन कर्मचारियों को हथियारबंद बदमाशों ने अगवा कर लिया है। अगवा किए गए तीन कर्मचारियों में दो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट और एक जूनियर टेक्नीशियन शामिल हैं।

आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में एक ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ( ONGC ) ने ट्विटर के जरिए खुद ये जानकारी दी है। मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात में बदमाशों ने शिवसागर जिले के लकवा फील्ड से इन कर्मचारियों को किडनैप किया है।

3 ONGC employees, 2 Junior Engineer Assistants (Production) & a Junior Technician (Production) have been abducted by unknown armed miscreants in the early hours of 21 April 2021. The abduction took place on a rig site of ONGC in Lakwa field of Sivasagar District.