Kerala: आरएसएस कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या, शरीर पर मिले 50 घाव

नई दिल्ली। केरल ( Kerala ) के पल्लकड़ से बड़ी खबर सामने आई है। यहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ( RSS ) के कार्यकर्ता की बेरहमी से पिटाई फिर हत्या का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह कार्यकर्ता सोमवार सुबह करीब 9 बजे अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा था, तभी उसपर हमला किया गया। मृतक की पहचान 27 वर्षीय एस संजीत के तौर पर हुई है।

पश्चिम बंगाल के बाद अब केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया है। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पलक्कड़ में आरएसएस वर्कर की हत्या का आरोप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पर लगा है।

Kerala | An RSS worker hacked to death in Palakkad around 9 am today; attacked while traveling with his wife. Details awaited, as per Police