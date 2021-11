गुजरात ATS की बड़ी कार्रवाई, मोरबी से 600 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त, पाकिस्तान और जैश से जुड़े तार

नई दिल्ली। गुजरात एटीएस ( Gujarat ATS ) ने मोरबी जिला में ड्रग्स (Drugs) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मालिया मियाणा से 120 किलो ड्रग्स ( Drugs ) की जब्ती की है. इस ड्रग्स की बाजार में कीमत 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ड्रग्स के साथ पुलिस के हत्थे चार लोग भी चढ़े हैं। जिनसे पूछताछ की जा रही है।

खास बात यह है कि इस मामले के तार पाकिस्तान ( Pakistan ) के ड्रग माफिया खालिद बख्श ( Khalid Bakhsh ) से जुड़े बताए जा रहे हैं। नशीला पदार्थ पाकिस्तान से ही भारत पहुंचाया गया। बता दें कि पिछले महीने गुजरात में 9 हजार करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई थी। डीआरआई ने दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग्स तस्करी का खुलासा किया था।

Gujarat ATS nabbed around 120 kg drugs; to address a presser at 11 am, today: Harsh Sanghavi, Gujarat Home Minister pic.twitter.com/f25yadXcLF