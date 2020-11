सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बठिंडा गुरु ग्रंथ साहिब मामले पंजाब के बाहर नहीं होगी सुनवाई

नई दिल्ल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बाहर 2015 के बठिंडा गुरु ग्रंथ साहिब मामले के ट्रायल को स्थानांतरित करने की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति संजय किशन जेल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पंजाब से बाहर मुकदमे को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया, हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

Supreme Court dismisses a plea to transfer 2015 Bathinda Guru Granth Sahib sacrilege case trial outside Punjab.



A Bench headed by Justice Sanjay Kishan Jail declined to transfer the trial out of Punjab, however, asked the trial court to ensure a free and fair trial.