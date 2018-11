ISIS के नक्शे कदम पर कश्मीर के आतंकी, 4 दिन में 7 नागरिकों का अपहरण कर 2 की जान ली

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अब कायरना हरकतें कर रहे हैं। नागरिकों को दिल में खौफ पैदा करने के लिए वहशीपन पर उतर आए हैं। आतंकियों ने पुलिसकर्मी के बाद अब आम नागरिकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आतंकी कुख्यात ISIS के तर्ज पर लगातार नागरिकों का अपहरण कर उनकी जान ले रहे हैं। रविवार को भी एक और नागरिक को आतंकियों ने अगवा कर लिया। शोपियां जिले के मिमेंदर गांव से सुहैल नामक युवा को अगवा किया गया है। बता दें कि पिछले गुरुवार से आतंकियों ने सात नागरिकों का अपहरण किया जब कि दो नागरिकों को बेरहमी से मार डाला गया।

#Huzaif Ashraf abducted in #Shopian by terrorists was brutally killed by them. Investigation of this heinous terror crime has started.Disturbing videos of this gruesome act released on social media is also part of the investigation. @JmuKmrPolice

ISIS के नक्शे कदम पर कश्मीर के आतंकी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले से तीन नागरिकों को बेकरी से अगवा कर लिया गया। अधिकारियों ने इनमें से दो की पहचान सैदपोरा पायीन निवासी शहिद अहमद गनी, फारूक अहमद के तौर पर की जबकि तीसरा हुजैफ अहमद नामक शख्स मंजगम के कुटे का रहने वाला है। शनिवार को इन तीनों में से 19 वर्षीय हुजैफ का शव बरामद हुआ। उसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। शाहिद अहमद गनी और फारूक अहमद को छोड़ दिया गया। इनके बाद आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने दो नागरिकों के अगवा कर वीडियो जारी की। वीडियो में जहूर दार और नदीम मंजूर नाम के शख्स दिखाई दिए। जिसमें एक को ये कहता सुना गया कि उसने ही सुरक्षाबलों को आतंकियों के छिपे होने की खबर दी थी। शुक्रवार पुलिस मीडिया सेंटर ने एक बयान जारी कर एक अन्य 17 वर्षीय नदीम मंजूर के अगवा और मारे जाने की जानकारी दी। बताया गया कि हरमेन से उसका शव बरामद किया गया। पुलवामा जिले में आतंकियों ने उसे मार डाला। बयान में कहा गया कि रात में आतंकवादियों ने जबरन एक नागरिक का अपहरण कर लिया और बाद में पुलवामा में आतंकियों ने क्रूर कृत्य कर मार दिया। सफानगरी शोपियां के नदीम मंजूर के रूप में मृतक की पहचान हुई है। पुलिस अधिकारी नागरिकों के अपहरण की घटना को बड़ी गंभीर घटनाएं बता रहे हैं। बता दें कि हिजबुल मुजाहिदीन ऑपरेशन चीफ रियाज नाइकू ने एक ऑडियो और वीडियो भी जारी की है।

उमर अब्दुल्ला ने की निंदा

आतंकियों द्वारा नागरिकों की हत्या किए जाने की नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने निंदा की

The cold blooded murder of an 11th standard student by the hizbul mujahideen terror outfit is deeply disturbing. There can be no justification for this act & should force those who sympathise with these outfits to question how these murders make Kashmir a better, freer place.