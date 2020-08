Sushant Singh Rajput Death: सुप्रीम कोर्ट में Rhea Chakraborty ने नई याचिका में कहा- पहले ही बना दिया मुझे दोषी

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ( sushant singh rajput death ) के मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। इसमें रिया ने अदालत ( Supreme Court ) से गुहार लगाई है कि उन्हें मीडिया ट्रायल ( media trial ) से सुरक्षा प्रदान की जाए क्योंकि इसके जरिये उन्हें सुशांत की मौत का दोषी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है।

कौन है सैमुअल मिरांडा, जिसके खिलाफ CBI ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में दर्ज की FIR

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नए हलफनामे में रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील के जरिये आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उन्हें मीडिया द्वारा पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है।

अपनी याचिका में आगामी बिहार विधानसभा चुनावों का उल्लेख करते हुए कथितरूप से बिहार ( Bihar government ) के मुख्यमंत्री को पटना में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जिम्मेदार बताया गया है साथ ही हलफनामे में कहा गया है कि अभिनेता की मृत्यु को बेवजह का तूल दिया जा रहा है। अपनी याचिका में रिया ने अदालत से फरियाद की कि उसे राजनीतिक एंजेडा के अंतर्गत बलि का बकरा ना बनाया जाए।

#SushantSinghRajput death case: Rhea Chakraborty approaches Supreme Court with a fresh plea alleging media trial and attempts to pronounce her guilty for the death of the actor. pic.twitter.com/nMkw7cRs2a