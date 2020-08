Sushant Singh Rajput Death: क्या मुंबई पुलिस ने की Rhea Chakraborty की मदद

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( sushant singh rajput death ) की मौत का मामला काफी उलझता जा रहा है। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय के बाद अब सीबीआई ने इसकी जांच शुरू कर दी है। लेकिन एक ऐसी ताजा जानकारी सामने आई है जिससे सुशांत की मौत की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) को बचाने के पीछे मुंबई पुलिस ( Mumbai police ) की भूमिका का कथित रूप से खुलासा होता है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) को दिए एक बयान में बिहार सरकार ( Bihar government ) ने मुंबई पुलिस पर रिया चक्रवर्ती की मदद करने और सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार द्वारा पटना में दायर मुकदमे को महाराष्ट्र में स्थानांतरित करने की रिया चक्रवर्ती की याचिका के खिलाफ तर्क देते हुए बिहार सरकार ने कहा कि रिया ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया है कि "सामान्य और निराधार आरोपों के अलावा" पटना पुलिस उसके खिलाफ "पक्षपातपूर्ण" है।

मुंबई पुलिस के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने 14 जून को बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जांच में पटना पुलिस के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी है। मुंबई पुलिस का कहना है कि सुशांत ने आत्महत्या की थी। यही मुंबई पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या सुशांत फिल्म उद्योग में गंदी प्रतिद्वंद्विता और क्लीनिकल ड्रिपेशन में था।

Bihar Government, in its affidavit before the Supreme Court, states that the state govt has the jurisdiction to investigate the matter. #SushantSinghRajput https://t.co/mhlncpY1Gj

पटना पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा उसकी दोस्त और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर आत्महत्या के लिए उकसाने और अभिनेता के पैसे लेने और उसे परेशान करने का आरोप लगाते हुए एक नई जांच शुरू की।

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पटना पुलिस के पास इस मामले में अधिकार क्षेत्र है क्योंकि शिकायत सुशांत सिंह राजपूत के पिता की है, जो पटना से हैं। हलफनामे में कहा गया है, "मौजूदा मामले में पीड़ित शिकायतकर्ता कृष्ण किशोर सिंह ही है, जिन्होंने याचिकाकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य के कारण अपने युवा, जीवंत बेटे को खो दिया है।"

पटना पुलिस ने मुंबई पुलिस से बिना किसी सहयोग मिले सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों की जांच की। बिहार सरकार ने कहा, "मामला संवेदनशील है और इसमें अंतर्राज्यीय दखल है, इसलिए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी।"

Bihar IPS officer #VinayTiwari, who was quarantined in Mumbai, to leave for Patna today. Four other officers had returned to Patna yesterday.



BMC has informed me, through a text message, that I can go out of quarantine. I'll be leaving for Patna now: Vinay Tiwari (in file pic) pic.twitter.com/Uk94aEy0Oy