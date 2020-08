Semi Nude Painting को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अश्लीलता, बच्चों पर पड़ेगी संस्कृति की गलत छाप

नई दिल्ली। केरल की एक्टिविस्ट रेहाना फ़ातिमा ( rehana fathima ) द्वारा अर्ध नग्न शरीर ( SemiNude Condition ) पर अपने नाबालिग बच्चों से पेंटिंग ( Body paint ) करवाने वाले एक विवादास्पद वीडियो को लेकर अग्रिम जमानत की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट की हरकत को अपवाद स्वरूप लिया।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीश पीठ ने इस मामले में टिप्पणी की कि इस तरह के कार्य बुराई वाले हैं और बच्चों को देश की संस्कृति के बारे में गलत धारणा देते हैं। जस्टिस मिश्रा ने पूछा, "आप एक एक्टिविस्ट हो सकती हैं, लेकिन आप ये सब क्यों करती हैं? यह कैसी बकवास है? आपके बच्चों के ऊपर देश की संस्कृति के बारे में क्या छाप पड़ेगी?"

अदालत फातिमा एएस द्वारा दायर अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पोक्सो अधिनियम, 2012 ( POCSO Act ) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम 2000 के तहत अपराध के लिए गिरफ्तारी की आशंका है। महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उसके दो नाबालिग बच्चों ने जून में उसके अर्ध-नग्न शरीर ( woman seminude ) पर पेंटिंग की।

Supreme Court dismisses a plea of activist Rehana Fathima, challenging Kerala High Court order denying her anticipatory bail in cases related to her posting a video of her minor children painting on her body. pic.twitter.com/0WWJF8Xszp