Delhi Gang rape case: क्या 10 लाख के मुआवजे से रुकेंगी ऐसी घटनाएं, Kejriwal Govt पर उठे सवाल

नई दिल्ली। राजधानी के पश्चिम विहार स्थित पीरागढ़ी में मंगलवार शाम एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की से गैंगरेप ( Monir Girl Rape ) की घटना के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) उससे मिलने एम्स पहुंचे। इस बच्ची के साथ कथितरूप से गैंगरेप ( Rape with minor girl ) के बाद कैंची और चाकू से कई वार कर हत्या की कोशिश की गई थी। दिल्ली सरकार ने बच्ची के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है लेकिन क्या इससे ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी, जैसे सवाल उठने लगे हैं।

गुरुवार को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी मिले। केजरीवाल ने कहा, "मैंने पुलिस कमिश्नर से बात की है। पुलिस दोषियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाना सुनिश्चित करेगी। सरकार परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देगी।"

इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि लड़की की हालत बहुत नाजुक है और उसके शरीर पर गंभीर चोटें हैं। वह बेहोश है। उसे बहुत गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था और वह अभी बहुत नाजुक हालत में है। अगले 24 से 48 घंटों तक उस पर नजर रखी जा रही है कि वह खतरे से बाहर आ जाए। उम्मीद है कि वह जल्दी सही हो जाए।

I have spoken to the Police Commissioner. Police are trying to nab the accused. The govt will ensure strict punishment for the accused. The govt will provide Rs 10 lakhs to her family members: Delhi CM Arvind Kejriwal on sexual assault of a 12-year-old girl in Pashchim Vihar area pic.twitter.com/rMtq2vx3pT — ANI (@ANI) August 6, 2020

इससे पहले घटना पर हैरानी जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था, "12 साल की बच्ची के साथ हिंसक अपराध की खबर ने आत्मा को झकझोर दिया है। अपराधियों को खुलेआम घूमने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं पीड़ित की हालत देखने जल्द ही एम्स जा रहा हूं।"

गुरुवार को दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल भी एम्स पहुंची और पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर बताया कि लड़की की हालत बहुत गंभीर है और उसके पेट पर गंभीर चोटों के अलावा पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं।

वहीं, राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एम्स के बाहर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जबकि दिल्ली पुलिस ने मामला सामने आने के बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

Delhi: CM Arvind Kejriwal arrives at AIIMS to meet the 12-year-old girl who was sexually assaulted & attacked in Pashchim Vihar area on 4th Aug.



Workers of Congress party hold protest at AIIMS, against Delhi Govt over crime against women in the national capital. pic.twitter.com/KXrDWBHPR3 — ANI (@ANI) August 6, 2020

इस संबंध में बुधवार को दिल्ली पुलिस ने कहा था कि पश्चिम विहार इलाके में 12 वर्षीय एक बच्ची के साथ यौन शोषण ( Minor Girl Bruttaly Rape ) किया गया। उसे संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे एम्स रेफर कर दिया गया। इस मामले में पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

हालांकि दिल्ली में सामने आई इन जघन्य घटना ने एक बार फिर से गुड़िया गैंगरेप केस की याद दिला दी है। बताया जा रहा है कि ना केवल इस बच्ची के साथ घिनौनी हरकतें की गई बल्कि उसके शरीर और सिर को कैंची से गोद दिया गया।

मूलरूप से बिहार निवासी पीड़ित के परिवार में माता-पिता और एक बड़ी बहन है। तीनों नौकरी करते हैं और पीरागढ़ी के 25 कमरों वाले एक मकान में किराये पर रहते हैं। इस इमारत में अन्य किरायेदार भी रहते हैं। शुरुआती जांच में इस घटना के पीछे दो लड़कों के संलिप्त होने की जानकारी सामने आई है। इन लड़कों ने कथितरूप से बच्ची के साथ दरिंदगी ( Bruttaly Rape ) की और विरोध करने पर जान लेने की कोशिश।

"The situation of the girl is very critical. She has bite marks all over her body apart from serious injuries on her stomach and multiple fractures," @DCWDelhi chief #SwatiMaliwal (@SwatiJaiHind) said after she met the victim's family at #AIIMS on Thursday. pic.twitter.com/AVHTIPim69 — IANS Tweets (@ians_india) August 6, 2020

निर्भया गैंगरेप केस के बाद अप्रैल 2013 में 5 वर्षीय गुड़िया गैंगरेप केस ( gudia case ) को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई किए जाने को लेकर हमलावर दिल्ली सरकार के ऊपर इस ताजा घटना ( delhi gangrape ) ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उचित कदम ना उठाए जाने, वक्त रहते कार्रवाई ना किए जाने, सुरक्षा बढ़ाने जैसे कई आरोप लगाए गए हैं।

लोगों का यह भी कहना है कि क्या 10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा से एक बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ( rape in delhi ) को खत्म किया जा सकता है। सवाल कई हैं लेकिन दिल्ली सरकार कितनी जल्दी इस मामले ( Rape in Peera Garhi ) के दोषियों को पकड़वाने और सजा दिलवाने में मुस्तैदी दिखाने के साथ राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने पर कितना काम करती है, सरकार को इन सवालों से निजात दिलाएगा।