Alwar: अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला, मुख्य सचिव सख्त; फर्जीवाड़े पर तुरंत FIR और जांच के आदेश

इस मामले में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ढिलाई न बरतने की चेतावनी देते हुए अगले 15 दिनों के भीतर जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके बाद दोबारा समीक्षा बैठक की जाएगी। इस पूरे प्रकरण की जांच में अधिकारियों को ढिलाई नहीं बरतने की नसीहत दी गई है। मामले को लेकर साइबर थाना प्रभारी रामनिवास मीणा ने बताया कि शिक्षा और अल्पसंख्यक विभाग की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।



संबंधित अधिकारियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और कुछ जरूरी दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी महेश मेहता ने बताया कि बीकानेर मुख्यालय से संदिग्ध बैंक खातों की पूरी डिटेल मांगी गई है। जैसे ही यह जानकारी मिलेगी, इसे पुलिस और साइबर सेल के साथ साझा किया जाएगा।