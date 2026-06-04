लाखों पौधे लगाने के बाद भी क्यों तप रहा अलवर, 4 दशक में बढ़ा 2 डिग्री पारा

पेड़ों का कटान, तालाब, कुएं, नहरों का सूखना, शहरीकरण को बढ़ावा। यह सभी तापमान में वृद्धि के कारण हैं। 80 के दशक में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंचता था। अप्रेल में गर्मी नहीं होती थी, लेकिन अब मार्च में ही तापमान 35 डिग्री से. के पार पहुंच जाता है। समय से पहले पेड़ों के फूल आ रहे हैं। खरपतवार बढ़ रहे हैं। फसलों का उत्पादन कम हो रहा है। तापमान 47 डिग्री तक पहुंच रहा है। यह सभी पर्यावरण संतुलन बिगड़ने की ओर इशारा करते हैं। अगर शहरों की विकास योजनाओं में हरियाली, जल संरक्षण और ताप नियंत्रण को केंद्र में नहीं रखा गया, तो केवल पौधरोपण के आंकड़े बढ़ेंगे, लेकिन पारा भी लगातार चढ़ता रहेगा - आरएस शेखावत, पूर्व क्षेत्र निदेशक सरिस्का टाइगर रिजर्व