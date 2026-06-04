Alwar: अजंता केमिकल्स शराब फैक्टरी पर आबकारी विभाग की कार्रवाई, जीएम व दो अन्य गिरफ्तार

बीयर बार में युवतियों से शराब परोसने सहित कई अनियमितताओं के चलते आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के तीन बीयर बार को सील किया गया है। आबकारी अधिकारी अर्चना जैमन के निर्देश पर इंस्पेक्टर उधम सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। सिंह ने बताया कि 17 मई को बार संचालकों ने ही जयपुर जाकर कमिश्नर को शिकायत देकर बीयर बार में काम करने वाली युवतियों के वीडियो दिखाए थे। इसके बाद लोकल बीयर बार, यश कैफे व मदिरा बार की जांच की गई थी। इसमें कई खामियां मिलने पर रिपोर्ट बनाकर उदयपुर भेजी गई थी। वहां से मिले निर्देशों के अधार पर तीनों को सील किया गया है। अभी जांच चल रही है। गौरतलब है कि अलवर में 30 से ज्यादा बार संचालित हो रहे हैं। विभाग ने पिछले दिनों ही बार में महिलाओं के काम करने पर रोक लगाई थी, लेकिन यहां कई बार में महिलाओं के शराब परोसने की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है।