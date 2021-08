Telangana: बीजेपी नेता और कारोबारी की दर्दनाक मौत, कार की डिग्गी में डालकर जिंदा जलाया

नई दिल्ली। तेलंगाना ( Telangana ) के मेडक जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां अज्ञात लोगों ने एक स्‍थानीय बीजेपी नेता ( BJP Leader ) को जिंदा जला दिया है। नेता की पहचान वी श्रीनिवास प्रसाद ( V Srinivas Prasad ) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता को उन्हीं की कार की डिग्गी में डालकर जिंदा जला दिया गया है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों ने श्रीनिवास को कार की डिग्गी में बद कर दिया और फिर कार को आग के हवाले कर दिया।

Telangana | A local BJP leader in Medak District died after he was set ablaze by unidentified persons. A case has been registered.



"Few persons set him on fire along with his car. We found his burnt body in the trunk of his car," said Chandana Deepti, SP, Medak (10.08) pic.twitter.com/wdmEyThavf