दरभंगाः श्यामा मां मंदिर में पूजा करने आई महिला की पुजारी ने बाल पकड़ कर की पिटाई, वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली। बिहार ( Bihar ) के दरभंगा ( Darbhanga ) जिले से मानववता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक पुजारी ने मंदिर में पूजा करने आई महिला को बाल पकड़कर पीटा। इस घटना को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस बेहरमी से पुजारी महिला की पिटाई कर रहा है।

वीडियो वायरल ( Video Viral ) होने के बाद मंदिर कमेटी ने पुजारी के खिलाफ एक्शन लिया है।

यह भी पढ़ेंः वीडयो पर बॉयफ्रेंड देता रहे निर्देश, नाबालिग बेटी ने मां की कर दी हत्या, तरीका जानकर रह जाएंगे दंग

This incident is from a temple in my village Darbhanga, priest is publicly beating woman's hair, who gave them this right,this is bitter truth of our male dominated country,mind was very disturbed after watching video CM @NitishKumar Ji we know that no action will be taken. https://t.co/Tl1rIhjH5T