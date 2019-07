टेरर फंडिंग केस में अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी पर NIA का शिकंजा, घर को किया सीज

नई दिल्ली। टेरर फंडिंग मामले ( Terror funding case ) में गिरफ्तार कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी ( Asiya Andrab ) पर अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA ) ने शिकंजा कस दिया है। बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआईए ने आसिया के घर को अटैच कर लिया है। एनआईए की इस कार्रवाई के बाद आसिया अब अपने मकान को जांच पूरी होने तक नहीं बेच नहीं पाएंगी।

अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी ( Asiya Andrab ) पर कार्रवाई

एनआईए के अनुसार टेर फंडिंग ( Terror Funding Case ) में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी ( Asiya Andrab ) पर कार्रवाई की गई है। उनके घर को अटैच किया गया है। हालांकि इस दौरान घर की तलाशी नहीं ली गई। गौरतलब है कि आसिया अंद्राबी ने खुद यह बात कही है कि वह पाक सेना के अफसर के माध्यम से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ( LeT ) के मास्टर माइंड हाफिज सईद ( Hafiz Saeed ) के संपर्क में आई थी।

National Investigation Agency (NIA) to ANI on residence of Kashmiri separatist leader Asiya Andrabi attached: There is no search being carried out. As per provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, her house used for terrorist activity has been attached https://t.co/a96aBFSx6K