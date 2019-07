कर्नाटक क्राइसिस: सियासी जंग का अखाड़ा बना मुंबई, डीके शिवकुमार के खिलाफ लगे Go Back के नारे

नई दिल्‍ली। करीब 15 महीने पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन ( Congress-JDS Coalition ) की सरकार बनवाकर डीके शिवकुमार राहुल गांधी के आंखों के तारे बने थे। कर्नाटक के उसी कद्दावर नेता डीके के ऊपर पार्टी की ओर से एक बार फिर कर्नाटक क्राइसिस ( karnataka crisis ) से पार पाने की जिम्‍मेदारी आ गई है। लेकिन इस बार उनके सामने विरोधियों की ओर से तैयार सियासी अखाड़ा मुंबई में जंग जीतने की चुनौती है।

#Mumbai : Supporters of JD(S) leader Narayan Gowda outside Renaissance hotel raise slogans of "Go back, Go back" as Karnataka Minister DK Shivakumar is expected to arrive at the hotel shortly. (Pic-3: file pic of Narayan Gowda) pic.twitter.com/ZryBynfPrL

बागियों से मिलना आसान नहीं

कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन ( Congress-JDS Coalition ) की सरकार बचाने के लिए इस बार भी पार्टी ने उन्‍हें कर्नाटक क्राइसिस ( Karnataka Crisis ) से बाहर निकालने की जिम्‍मेदारी सौंपी है। कांग्रेस के संकटमोचक बागी विधायकों को मनाने के लिए मुंबई स्थित रेनिसंस होटल पहुंच गए हैं। लेकिन होटल के गेट पर जेडीएस के बागी विधायक नारायण गौड़ा के समर्थक डीके शिवकुमार के खिलाफ "गो बैक, गो बैक ... के नारे लगा रहे हैं।

DK Shivakumar,outside Renaissance Mumbai Convention Centre Hotel: I've booked a room here. My friends are staying here.There has been a small problem, we've to hold negotiations.We can't go for a divorce immediately. There is no question of threatening, we love&respect each other pic.twitter.com/RRcazlhbRq