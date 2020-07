Jammu-Kashmir: Poonch में Pakistan ने संघर्ष विराम का किया उल्लंघन, तीन नागरिकों की मौत

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के पुंछ जिले ( Poonch district ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां खारी गुलपुर सेक्टर ( Gulpur Sector ) में शुक्रवार को नियंत्रण रेखा पर ( LoC ) पर पाकिस्तान सैनिकों ने गोलाबारी ( ceasefire violation by Pakistan ) कर दी। वहीं, भारतीय सेना ( Indian Army ) ने मोर्चा संभालते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस गोलीबारी में 3 नागरिकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बॉर्डर पर हुई गोलीबारी में मोहम्मद रफीक का घर चपे में आ गया। जिसमें मोहम्मद रफीक(58) , उनकी पत्नी राफिया बी (50) और उनका बेटा (15/16) इरफान की मौत हो गई।

Jammu and Kashmir: Pakistan violated ceasefire in Gulpur Sector of Poonch district at about 2120 hours, today. Indian Army retaliating.

पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को जम्मू एवं कश्मीर के पूंछ एवं पर रजौरी जिलों में सीजफायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना की ओर से इन क्षेत्रों में गोलीबारी की गई। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी गोलीबारी की। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस ने कहा कि एक खुफिया इनपुट मिलने के बाद सेना और सीआरपीएफ की टुकड़ियों ने साथ मिलकर कुलगाम के चिमर गांव में शुक्रवार तड़के ऑपरेशन शुरू किया। इसमें टीम ने तीन आतंकवादियों को मार गिराया गया है।

#UPDATE Three civilians dead & one injured in ceasefire violation by Pakistan in Gulpur Sector of Poonch district: Rahul Yadav, Deputy Commissioner Poonch. #JammuAndKashmir https://t.co/5vaFoIoIoe