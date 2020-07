India में Coronavirus से निपटने की जगी उम्मीद, Rohtak में 3 लोगों को दी गई Indigenous vaccine

नई दिल्ली। भारत में पिछले तीन दिनों में नोवेल कोरोना वायरस ( Novel Coronavirus ) के एक लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और इसके साथ ही देश में संक्रमितों ( Coronavirus Case in India ) का आंकड़ा करीब दस लाख तक पहुंचने के कगार पर है। वहीं, जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय ( Johns Hopkins University ) के अनुसार, दुनियाभर में कोविड-19 ( COVID-19 ) मामलों की कुल संख्या 1.37 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि इससे होने वाली मौतों ( Coronavirus Death ) की संख्या 589,000 से अधिक हो गई हैं। इस बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ( Haryana Health Minister Anil Vij ) ने ऐलान किया है कि कोरोना के साथ लड़ाई ( fight against corona ) के लिए ICMR-Bharat Biotech

के द्वारा निर्मित कोरोना वैक्‍सीन COVAXIN का क्लिनिकल टेस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक में शुरू हो गया है।

Human trial with Corona vaccine (COVAXIN) of Bharat Biotech started at PGI Rohtak today. Three subjects were enrolled today. All have tolerated the vaccine very well. There were no adverse efforts. — ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) July 17, 2020

अनिल विज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। विज ने ट्वीट में बताया कि, ‘ शुक्रवार को तीन लोगों पर इस वैक्‍सीन का परीक्षण किया गया। सभी लोगों पर वैक्‍सीन ने काम किया, जबकि इस दौरान इसका कोई भी साइड इफेक्‍ट नजर नहीं आया। उन्होंने लिखा कि 10 दिनों में जब से पीजीआईएमएस ने कोवाक्सिन के ट्रॉयल के लिए नॉमीनेशन शुरू किया है, हरियाणा के लगभग 100 लोगों ने इस स्टडी में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। रोहतक पीजीआईएमएस के अनुसार इस स्वदेशी वैक्सीन का परीक्षण 12 स्थानों पर किया जाएगा, जिसमें से रोहतक भी एक है। परीक्षण से पहले 22 लोगों की मेडिकल हिस्‍ट्री निकाली गई। इनमें से तीन को फाइनली चुना गया।

आपको बता दें कि कोवाक्सिन एक स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है। इसको भारत बायोटेक और आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे ने डेवलप किया है। इन दोनों ही भारतीय वैक्सीन कैंडिडेट को चरण 1 और चरण 2 ह्यूमन ट्रॉयल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया की परमिशन मिली है।

बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना के सर्वाधिक 34,956 मामले दर्ज किए गए हैं और 687 मौतें हुई हैं, जिसके चलते कुल 25,602 मौतों के साथ संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10,03,832 तक पहुंच गया है।

मंगलवार (जुलाई 14) से शुक्रवार तक, महज तीन दिनों के अंदर ही नए मामलों की कुल संख्या एक लाख से अधिक तक पहुंच गई है। 14 जुलाई को भारत ने नौ लाख मामलों के आंकड़े को पार कर लिया था।