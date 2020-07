Union Territory Lakshadweep बना भारत का एकमात्र Corona Free Zone, जानें महामारी से निपटने का अपनाया कौन सा तरीका?

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का संक्रमण तेजी के साथ फैलता जा रहा है, यही वजह है कि देश में कोविड मरीजों ( Covid patients in India ) की संख्या 10 लाख के पास पहुंचने वाली है। भारत में फिलहाल कोरोना ( Coronavirus outbreak ) के 9,36,181 मामले हैं। वहीं, देश का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप अभी भी कोरोना मुक्त ( Union Territory coronavirus free Zone ) बना हुआ है। इसके साथ ही यह देश का एकमात्र क्षेत्र है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ( Ministry of Health ) की कोरोना केसों ( Corona Case ) की लिस्ट में शामिल नहीं है। वहीं, लक्षद्वीप प्रशासन ने केंद्र सरकार ( Central Goverment ) से स्कूलों को फिर से खोले जाने की इजाजत मांगी है।

आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आबादी केवल 64,473 है। इसके साथ ही इस केंद्र शासित प्रदेश ने कई उपायों को अपनाकर कोरोना वायरस से छुटकारा पाने में कामयाबी हासिल की है। जानकारी के अनुसार कोरोना की रोकथाम के लिए लक्षद्वीप द्वारा उठाए गए कदमों में एक्सेस कंट्रोल, ज्यादा क्वारंटाइन का समय और इसकी परिधि के भीतर व्यापक स्तर पर कोरोना टेस्ट शामिल हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने प्रदेश में नजला, खांसी, जुकान बीमारियों या ब्रीदिंग इंफेक्शन के लक्षणों के आधार पर केवल 61 प्रतिशत लोगों का टेस्ट किया है। लक्षद्वीप के स्वास्थ्य सचिव डॉ एस सुंदरवादिवेलु ने बताया कि सभी टेस्ट नेगेटिव आए हैं।

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि ‘केरल के कोच्चि में स्थापित प्रारंभिक और विस्तृत जांच दिनचर्या के लिए धन्यवाद - यही "मुख्य भूमि" है जिस पर 36 द्वीपों (जिनमें से केवल 10 बसे हुए हैं) का यह छोटा समूह आवश्यक आपूर्ति से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक, सब कुछ निर्भर करता है। द्वीपसमूह के लिए उड़ानें और जहाज भी कोच्चि से संचालित होते हैं, यही वजह है कि यह लक्षद्वीप प्रशासन ने सबसे पहले यहां ध्यान केंद्रित किया था। डॉ एस सुंदरवादिवेलु ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में शुरुआत में ही कोरोना महामारी को कंट्रोल करने पर ध्यान दिया गया। क्योंकि उनका मालूम था कि अगर यहां कोरोना का संक्रमण फैल गया तो अपर्याप्त चिकित्सा ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमने बहुत शुरुआत में ही यहां यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू की, हालांकि देश के ही हिस्सों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग बाद में शुरू की गई।