COVID-19: 'सुशासन बाबू' के राज में ठेले पर Corona Warrior, Lalu Yadav ने Nitish Kumar को घेरा

नई दिल्ली। देश में कोरोना मरीजों ( Coronavirus in india ) की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि भारत में जल्द ही कोरोना संक्रमितों ( Coronavirus Case in India ) का यह आंकड़ा 10 लाख के पार जाने वाला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र व गुजरात समेत देश के तमाम राज्यों से कोरोना रोगियों ( Corona patients ) की अलग-अलग संख्या रिकॉर्ड की जा रही है। इस बीच बिहार ( Coronavirus in Bihar) के सुपौल की एक वीडियो सोशल मीडिया ( Video viral on Social Media ) पर खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में नजर चारों ओर पानी नजर आ रहा है और एक डॉक्टर ठेले पर बैठकर रास्ता पार कर रहे हैं। दरअसल, यहीं के नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 में सावर्जनिक आराम घर में कोविड केयर सेंटर ( Covid Care Center ) बनाया गया है। कोविड केयर सेंटर डॉक्टर के पीछे साफ नजर आ रहा है। इस तस्वीर से साफ अंदाजा लग रहा है कि बिहार कोरोना नाम के दानव से कैसे जंग जीतेगा।

जानकारी के अनुसार डॉक्टर अमरेंद्र की कोरोना केयर सेंटर में ड्यूटी लगी है। डॉक्टर मंगलवार को जब ठेले के सहारे केयर सेंटर जा रहे थे, तो किसी ने उनकी यह तस्वीर ले ली। जब डॉक्टर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीते दो-तीन दिनों से कोरोना केयर सेंटर के परिसर में दो—दो फीट पानी भरा है। इन हालात में केयर सेंटर तक जाने के लिए ठेले के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यहां तक कि महिला स्टॉफ को भी केयर सेंटर जाने के लिए इस गंदे पानी से मुकाबला करना पड़ता है। डॉक्टर अमरेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंपस में जमा पानी की वजह से सेंटर के मरीजों को दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया है।

15 वर्षों का सुशासन कथित विकास के प्रचार के बोझ तले इतना दब गया है कि कर्तव्यपरायण डॉक्टर साहब को ठेले में लद कर कोविड केयर सेंटर जाना पड़ता है। सुशासनी कोविड केयर को खुद केयर की सख़्त ज़रूरत है। विज्ञापन का हज़ारों करोड़ मूलभूत सुविधाओं में लगाते तो यह नहीं देखना पड़ता ना?? pic.twitter.com/eI7uxKieOa — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) July 16, 2020

वहीं, बिहार में बुनियादी ढ़ांचे के इस हाल पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि 15 वर्षों का सुशासन कथित विकास के प्रचार के बोझ तले इतना दब गया है कि कर्तव्यपरायण डॉक्टर साहब को ठेले में लद कर कोविड केयर सेंटर जाना पड़ता है। सुशासनी कोविड केयर को खुद केयर की सख़्त ज़रूरत है। विज्ञापन का हज़ारों करोड़ मूलभूत सुविधाओं में लगाते तो यह नहीं देखना पड़ता ना??

बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्घि हो रही है। राज्य में गुरुवार को 1,385 कोविड-19 मरीजों की पुष्टि होने के बाद यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,558 तक पहुंच गई हैं। गुरुवार को मिले मरीजों में पटना में सबसे अधिक 378 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी सूची के मुताबिक, पटना जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 378 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिससे पटना में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,879 हो गई है।पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,385 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं जिसमें सबसे अधिक पटना में 378, नालंदा में 93, मुजफ्फरपुर में 68, सीवान में 63, जमुई में 59, भागलपुर में 55, भोजपुर में 54 तथा पश्चिमी चंपारण में 53 लोग शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि बुधवार को बिहार में 1,320 कोरोना पॉजिटव पाए गए थे।