Rajasthan political crisis ने ली एक और नेता की बलि, Sanjay Jha को Congress ने किया निलंबित

नई दिल्ली। पिछले दो-तीन दिनों से चल रहे राजस्थान सियासी संकट ( Rajasthan political crisis ) ने सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) के बाद अब एक और कांग्रेस नेता ( Congress leader ) की कुर्बानी ले ली है। कांग्रेस ने मंगवार को वरिष्ठ नेता व पार्टी के स्पीकर रह चुके संजय झा ( Congress Leader Sanjay Jha ) को पार्टी से निलंबित कर दिया। संजय झा ( Sanjay Jha ) पर पार्टी विरोधी गतिविधियों ( Anti party activities ) में शामिल होने के कारण अनुशानात्मक कार्रवाई ( Disciplinary action) की गई है। जिसके चलते कांग्रेस हाईकमान ( Congress high command ) ने उनको पार्टी की सदस्यता से भी निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि राजस्‍थान के सियासी संकट के बीच संजय झा ने पार्टी नेतृत्व को कोई सुझाव दिया था।

Jammu-Kashmir भाजपा अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव, Jitendra Singh व Ram Madhav क्वारंटाइन में

Sanjay Jha has been suspended from Congress party with immediate effect "for anti-party activities and breach of discipline." pic.twitter.com/ZLIkHvyn0A

राजस्थान सियासी संकट के बीच संजय ने सचिन पायलट की पैरवी की थी। संजय झा ने कहा कि वह पूरी तरह से सचिन पायलट के साथ हैं। उन्होंने कहा कि यह सच ही कि 2013 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। तब भाजपा को 163 और कांग्रेस को 21 सीट मिली। जबकि 2018 में भाजपा को 73 और कांग्रेस को 100 सीट ...। महाराष्‍ट्र कांग्रेस ने मंगलवार को ट्वीट कर संजय झा के सस्पेंशन की जानकारी दी। आपको बता दें कि राजस्थान संकट के बीच संजय झा ने कांग्रेस नेतृत्व को सुझाव दिया था कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। उन्‍होंने आगे कहा था कि अशोक गहलोत तीन बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ऐसे में उनको उन राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाए, जहां कांग्रेस की स्थिति कमजोर बनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने राजस्‍थान प्रदेश कांग्रेस के लिए नया अध्यक्ष चुने जाने की भी बात कही थी।

Sachin Pilot पर कार्रवाई से दुखी Jitin Prasad और Priya Dutt, कहा- युवा नेताओं को खो रही Congress

For five years Sachin Pilot gave his blood , tears, toil and sweat for the Congress party between 2013-18. The Congress came back from a wretched 21 seats to 100.



We just gave him a performance bonus. We are so meritocratic. We are so transparent.