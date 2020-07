Sachin Pilot पर कार्रवाई से दुखी ​Jitin Prasad और Priya Dutt, कहा- युवा नेताओं को खो रही Congress

नई दिल्ली। राजस्थान में जारी कांग्रेस के राजनीतिक संकट ( Rajasthan political crisis ) के बीच पार्टी ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) को उपमुख्यमंत्री और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष पद से हटा दिया। पायलट ( Sachin Pilot ) के वफादार दो अन्य मंत्रियों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्री पद से हटा दिया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह दोतासारा ( Govind Singh Dotasara ) को कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) और अब सचिन पायलट के कांग्रेस से जाने पर पार्टी के अन्य युवा नेताओं में भारी मायूसी है। यही वजह है कि पहले जितिन प्रसाद ( Jitin Prasad ) और अब प्रिया दत्त ( Priya Dutt ) ने सचिन के जाने का दुख जताया है।

Another friend leaves the party both sachin and jyotirajya were colleagues & good friends unfortunately our party has lost 2 stalwart young leaders with great potential. I don't believe being ambitious is wrong. They have worked hard through the most difficult times.

'युवा नेताओं का जाना दुखदायी'

कांग्रेस की पूर्व सांसद प्रिया दत्त ने सचिन का पक्ष रखते हुए कहा कि महत्वकांक्षी होना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट का नाम लिए बिना कहा कि जिन्होंने कांग्रेस में संकट के समय कड़ी मेहनत से किया, उनका पार्ट से जाना बड़ा दुखदायी है। प्रिया दत्त ने सचिन पायलट को अपना अच्छा दोस्त बताया। प्रिया ट्वीट करते हुए अपनी भावनाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक और मित्र पार्टी छोड़ रहे हैं। सचिन और ज्योतिरादित्य, दोनों सहकर्मी और अच्छे मित्र हैं। दुर्भाग्य से पार्टी ने बड़ी संभावनाओं वाले दोनों दिग्गज युवा नेताओं को खो दिया।

Sachin Pilot is not just a collegues but my friend. No one can take away the fact that all these years he has worked with dedication for the party. Sincerely hope the situation can still be salvaged. Sad it has come to this...