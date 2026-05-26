महाराष्ट्र में ‘शिंदे ब्रांड’ का जलवा! एक महीने में दूसरी बड़ी पार्टी का शिवसेना में हो सकता है विलय

महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) की 17 स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जोरदार खींचतान देखने को मिल रही है। इसी बीच ठाणे सीट को लेकर एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है, जिसने राज्य की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। दरअसल यहां उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। यह सीट शिवसेना के पास ही थी और रवींद्र फाटक यहां से एमएलसी थे, जिनका कार्यकाल 8 जून 2022 समाप्त हो गया।