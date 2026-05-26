मुंबई के ब्रीच कैंडी क्लब ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को निकाला, अब भी यूरोपियनों का चलता है राज

Breach Candy Club Shashi Tharoor: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बेहद पॉश इलाके में स्थित ऐतिहासिक 'ब्रीच कैंडी क्लब' एक बार फिर अपनी विदेशी शासन के समय बनाए गए नियम-कानूनों का संग्रह और नस्लीय भेदभाव जैसी व्यवस्था को लेकर कानूनी और सामाजिक जांच के दायरे में आ गया है। जहां एक तरफ दिल्ली का प्रसिद्ध 'दिल्ली जिमखाना क्लब' सरकारी बेदखली के आदेशों और वीआईपी पात्रता के आरोपों से जूझ रहा है, वहीं मुंबई का यह क्लब 2026 में भी अपने उस अजीबोगरीब नियम को लेकर विवादों में है, जिसके तहत क्लब के प्रबंधन और असली फैसले लेने की ताकत केवल और केवल यूरोपियनों या यूरोपीय पासपोर्ट धारकों के पास ही सुरक्षित है। कांग्रेस नेता शशि थरूर को भी कभी अपने दरवाजे से वापस लौटाने के लिए चर्चा में रहे इस क्लब की दोहरी सदस्यता प्रणाली अब सोशल मीडिया और कानूनी गलियारों में 'काले अंग्रेजों' के दौर और नस्लीय भेदभाव के रूप में देखी जा रही है।