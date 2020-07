Priyanka Gandhi Vadra एक अगस्त को छोड़ देंगी अपना 'घर', जानें क्या वजह

नई दिल्ली। प्रियंका गांधी ( Priyanka Gandhi ) के बंगला को लेकर मंगलवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ( Union Urban Development Minister Hardeep Puri ) के खुलासे के बाद यह सोशल मीडिया ( social media ) पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पुरी ने कांग्रेस ( Congress ) और प्रियंका ( Priyanka Gandhi ) के दावे का खंडन करते हुए ट्वीट किया था, "तथ्य खुद अपनी गवाही देते हैं। एक बड़े कांग्रेसी नेता ( Congress Leader ) ने मुझे 4 जुलाई, 2020 को दोपहर 12.05 बजे फोन किया कि 35, लोधी एस्टेट को दूसरे कांग्रेस सांसद ( Congress MP ) को आवंटित कर दिया जाए, ताकि प्रियंका वाड्रा ( Priyanka Gandhi Vadra ) वहां बनी रहें। कृपया हर चीज को सनसनीखेज न बनाएं।"

Army Chief MM Naravane ने Infiltration और Ceasefire Violation को लेकर PAK को चेताया, Zero Tolerance Policy को दोहराया

If someone called you Mr Puri, I thank them for their concern, and thank you for your consideration as well but it still does not change the facts: I have made no such request, and I am making no such request. As I said, I will be vacating the house by the 1st of August..1/2 https://t.co/jeHSZAf4MR