Jammu-Kashmir: Anantnag Encounter में Jaish के 2 आतंकवादी ढेर, 4 सहयोगी गिरफ्तार

नई दिल्ली। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार को एक मुठभेड़ में जैश-ए-मुहम्मद के दो आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि सिरहामा में सुबह शुरू हुआ एनकाउंटर दोनों आतंकवादियों के मारे जाने के बाद समाप्त हो गया। मारा गया एक आतंकवादी स्थानीय था, जबकि दूसरा पाकिस्तानी नागरिक था। दोनों के पास से हथियार बरामद कर लिए गए हैं। आतंवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद, सुरक्षाबलों ने क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया और दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में आतंकवादी मारे गए। यह पुलिस और सेना द्वारा चलाया गया संयुक्त अभियान था।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के 4 सहयोगी गिरफ्तार

वहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर रविवार को उत्तरी कश्मीर के बांदीपोर जिले में आतंकवादियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इन्हें दो अलग-अलग तलाशी अभियानों के दौरान गिरफ्तार किया गया है। एक विशिष्ट इनपुट मिलने के बाद सेना और सीआरपीएफ के जवानों के साथ पुलिस ने बांदीपोर के चंदरगीर इलाके में एक तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादी के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि उसकी पहचान चंदरगीर के रहने वाले शफात अहमद डार के रूप में हुई है। उसके पास से एक जिंदा ग्रेनेड सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है।

पुलिस ने कहा कि इसी तरह बांदीपोर में साधुनारा इलाके में एक तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों के तीन साथियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान मुदासिर अहमद ख्वाजा, अब्दुल कयूम मार्गो और इशफाक अहमद डार के रूप में हुई है। ये सभी साधुनारा के निवासी हैं। इनके पास से दो जिंदा ग्रेनेड, एक एके मैगजीन, एके -47 के 25 लाइव राउंड और एक अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर (यूबीजीएल) समेत अन्य सामग्री बरामद की गई है।

Both terrorists neutralised in the ongoing encounter at Anantnag. They belonged to Jaish-e-Mohammed. As per preliminary identification, one was local terrorists and one was Pakistani. Arms and Ammunition also recovered Operation over: Dilbag Singh, J&K DGP (File Pic) pic.twitter.com/yb0dTtaGnq