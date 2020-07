Home Minister Amit Shah बोले, Corona के खिलाफ हमारी लड़ाई की दुनिया बनी गवाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Union home minister amit shah ) ने रविवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस ( Central Armed Police Force ) बलों द्वारा चलाए जा रहे 'अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान' ( All India Plantation Campaign ) के अंतर्गत गुरुग्राम ( Gurugram ) में वृक्षारोपण ( Tree Planting ) किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वृक्ष हमारे पर्यावरण ( Environment ) की बहुत मूल्यवान संपदा है। यह ना सिर्फ सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन देते हैं बल्कि मनुष्यों के लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ति भी करते हैं। शाह ( Amit Shah ) ने कहा कि मैं हमारे सशस्त्र बलों के वीर जवानों का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूँ जो देश की रक्षा के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा करने वाले इस विशाल अभियान के माध्यम से देशभर में 1 करोड़ से अधिक लंबी आयु वाले वृक्षों के पौधे लगा रहे हैं।

At 'All India Tree Plantation Drive' of CAPFs in Gurgaon. https://t.co/0JSLm5dWE8