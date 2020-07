Vikas Dubey Encounter: कानपुर गोलीकांड की अब SIT करेगी जांच, 31 जुलाई तक सौंपेगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए गोलीकांड ( Kanpur Encounter ) को लेकर योगी सरकार ( Yogi Government ) ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी ( SIT ) का गठन किया है। अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ( Additional Chief Secretary Sanjay Bhoosreddy ) की अध्यक्षता में गठित की गई एसआईटी में एडीजी हरिराम शर्मा ( ADG Hariram Sharma in SIT )और डीआईजी ज़े रविन्द्र गौड़ ( DIG Z Ravindra Gaur ) भी शामिल हैं। SIT घटना से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं और प्रकरण की गहन अभिलेखीय और स्थलीय जांच कर 31 जुलाई तक शासन को रिपोर्ट सौंपेगी।

Rahul Gandhi का तंज- PM Cares में Fund देने वालों के नाम उजागर करने से क्यों डरते हैं PM Modi

#KanpurEncounter case: State Government has ordered that a Special Investigation Team (SIT) will conduct the investigation in the case. SIT will be headed by Additional Chief Secretary Sanjay Bhoosreddy. pic.twitter.com/95H9OGHRc0

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एसआईटी के जरिए विकास दुबे और पुलिस के रिश्तों के साथ उस पर अब तक एक्शन न होने के कारणों की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा विकास दुबे के एक साल के कॉल रिकॉर्ड की भी जांच होगी। एसआईटी के जरिए जांच की जाएगी कि विकास दुबे के खिलाफ अब तक जितने भी मामले थे उन पर कितनी प्रभावी कार्रवाई की गई। अभियुक्त विकास दुबे तथा उसके साथियों के विरूद्घ गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, एनएसए आदि अधिनियमों के अन्तर्गत क्या कार्रवई की गई तथा यदि कार्रवाई किए जाने में लापरवाही रही तो किस स्तर पर लापरवाही रही।

Jammu-Kashmir: Pakistan की साजिश- भारत में घुसपैठ की फिराक में 250-300 आतंकी

On 11 July, ATS Juhu Unit, Mumbai received a tipoff that one accused in #KanpurEncounter case has been in Thane in search of a hide-out. ATS Juhu Unit laid a trap at Kolshet Road, Thane & nabbed wanted accused Arvind&his driver Sonu Tiwari: Maharashtra Anti-Terrorism Squad (ATS) pic.twitter.com/bWf564UVjY